Тегеран: перераспределение квот внутри ОПЕК+ потребует внеочередной встречи картеля

ТАСС, 2 июля. Странам ОПЕК требуется разрешение внеочередного собрания на то, чтобы они могли увеличивать добычу больше, чем они ранее договорились, сказал журналистам глава Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор, слова которого передает Shana.

Страны ОПЕК и их 11 союзников, включая Россию, договорились на плановой встрече в июне о том, чтобы вернуть добычу на 100%-ное выполнение условий сделки по сокращению добычи. В мае уровень составит 150%, от есть участники сделки сократили добычу на 2,8 млн баррелей в сутки вместо 1,8 млн баррелей, как оговаривалось в соглашении. Квота самого ОПЕК в этом соглашении - 1,2 млн баррелей.

Таким образом, совокупно все страны должны поднять добычу на 1 млн баррелей в сутки. Однако проблема заключается в том, что сделать это оперативно могут только восемь членов из двадцати четырех, среди них Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман и Алжир. Свободными мощностями для наращивания добычи не обладают Иран, Ирак, из-за экономического кризиса этого не может сделать и Венесуэла.

Иран опасается, что другие страны просто перераспределят между собой квоты других участников.

По данным Shana, экспорт нефти Ирана в июле составил 2,61 млн баррелей в сутки. С начала иранского нового года (21 марта 2018 года) Иран в среднем экспортировал 2,1 млн баррелей в сутки.