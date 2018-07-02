Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тегеран: перераспределение квот внутри ОПЕК+ потребует внеочередной встречи картеля

Экономика и бизнес
2 июля, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ранее страны картеля и 11 их союзников договорились о том, чтобы вернуть добычу на 100%-ное выполнение условий сделки

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 июля. Странам ОПЕК требуется разрешение внеочередного собрания на то, чтобы они могли увеличивать добычу больше, чем они ранее договорились, сказал журналистам глава Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор, слова которого передает Shana.

Страны ОПЕК и их 11 союзников, включая Россию, договорились на плановой встрече в июне о том, чтобы вернуть добычу на 100%-ное выполнение условий сделки по сокращению добычи. В мае уровень составит 150%, от есть участники сделки сократили добычу на 2,8 млн баррелей в сутки вместо 1,8 млн баррелей, как оговаривалось в соглашении. Квота самого ОПЕК в этом соглашении - 1,2 млн баррелей.

Таким образом, совокупно все страны должны поднять добычу на 1 млн баррелей в сутки. Однако проблема заключается в том, что сделать это оперативно могут только восемь членов из двадцати четырех, среди них Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман и Алжир. Свободными мощностями для наращивания добычи не обладают Иран, Ирак, из-за экономического кризиса этого не может сделать и Венесуэла.

Иран опасается, что другие страны просто перераспределят между собой квоты других участников.

По данным Shana, экспорт нефти Ирана в июле составил 2,61 млн баррелей в сутки. С начала иранского нового года (21 марта 2018 года) Иран в среднем экспортировал 2,1 млн баррелей в сутки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
ОАЭ Иран Оман Алжир Россия Кувейт Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аксенов назвал смешной ситуацию с обозначением Крымского моста по-украински на Google Maps
2
СМИ: Ким Чен Ын прибыл в воинскую часть на автомобиле Lada Priora
3
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
4
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
5
Глава МИД Эстонии: Европа должна остановить реализацию "Северного потока - 2"
6
Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса
7
Путин присвоил трем танковым полкам названия в честь городов Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости