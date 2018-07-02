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Песков назвал "Северный поток-2" исключительно коммерческим проектом

Экономика и бизнес
2 июля, 12:53 дата обновления: 2 июля, 13:03 UTC+3

Пресс-секретарь президента также отметил, что любые санкции в отношении участников проекта незаконны

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Проект "Северный поток-2" является исключительно коммерческим проектом, поэтому любые санкции в отношении участников проекта незаконны и недопустимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обещание минэнерго США не вводить ограничений против западных компаний, участвующих в строительстве трубы.

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"Мы считаем, что какие-либо санкции в отношении компаний, имеющих отношение к международному проекту были бы незаконными, - подчеркнул представитель Кремля. - Это исключительно международный, это коммерческий проект, лишенный каких-либо политических мотивов, который зиждется на принципах коммерческой выгоды тех стран, которые в нем участвуют".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса, указал, что Вашингтон не прекращает попыток убедить своих союзников в Европе отказаться от участия в "Северном потоке - 2". По его словам, США дали ясно понять, что нельзя позволить, чтобы у россиян в случае реализации проекта "Северный поток - 2" появилось еще больше возможностей по оказанию политического влияния не только на Германию, но и на всю Европу.

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Помпео, Майкл (Майк) Песков, Дмитрий Сергеевич
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