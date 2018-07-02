Alliance Rostec может приобрести акции "АвтоВАЗа" по 12,4 рубля за бумагу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Совместное предприятие Ростеха и Renault - Alliance Rostec Auto B.V. выдвинуло оферту миноритарным держателям акций "АвтоВАЗа", в рамках которого СП может приобрести ценные бумаги по 12,4 рубля за штуку. Это следует из сообщения Alliance Rostec.

По привилегированным акциям было выдвинуто предложение - 12,2 рубля за штуку. Оферта по акциям действует 70 дней.

Как ранее сообщал ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов, Alliance Rostec может консолидировать до 100% акций российского автопроизводителя "АвтоВАЗ".

По его словам, на текущий момент доля Alliance составляет 83,5%, что стало результатом сделки по рекапитализации "АвтоВАЗа", в ходе которой завод очищен от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей. Значительная часть долгов конвертирована в акции автопроизводителя, которые выкуплены Alliance по закрытой подписке. В будущем пакет Alliance может вырасти и до 100%, если сложатся соответствующие условия, отмечал Чемезов.

Он также подчеркнул, что Ростех останется миноритарным акционером, что обеспечит оптимальный баланс интересов. Все вопросы, связанные с работой и развитием завода, регулируются акционерным соглашением между Ростехом и Renault. Условия этого документа остаются неизменными, независимо от размеров долей акционеров, сказал Чемезов.

Госкорпорация "Ростех" и Renault в октябре завершат рекапитализацию "АвтоВАЗа" на 107 млрд рублей, в результате которой российский автопроизводитель получил активы, очищенные от долгов, на указанную сумму. Взамен СП Ростеха и Renault увеличило долю в российском автопроизводителе с 64,6% до 83,5%. В результате сделки доли в СП Alliance Rostec Auto распределились следующим образом: 61,1% принадлежит Renault, 38,9% - Ростеху.

Рекапитализация "АвтоВАЗа" проводится в два этапа с целью реструктуризации долга компании. Первая допэмиссия автопроизводителя, на сумму 26 млрд рублей, состоялась в декабре 2016 года - ее выкупили Renault, а также миноритарные акционеры, в том числе "Ренессанс Групп". Заключительный этап запланирован на октябрь 2018 года, когда еще порядка 20 млрд рублей, как ранее сообщал Чемезов, будут внесены Ростехом на уставные цели "АвтоВАЗа" без увеличения доли в уставном капитале.