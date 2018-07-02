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Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире состоится 23 сентября

Экономика и бизнес
2 июля, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Встреча может пройти в расширенном составе

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ТАСС, 2 июля. Десятое заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 23 сентября в Алжире, сообщил ТАСС делегат в ОПЕК.

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Как ожидается, встреча может пройти в расширенном составе, то есть в ней могут принять участие не только министры шести стран, входящих в состав комитета (Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Алжир и Оман). Так, на предыдущем заседании, 21 июня в Вене, когда принималось решение о восстановлении добычи в рамках сделки на 1 млн баррелей в сутки, на заседание были также приглашены министры Ирана, Ирака и Венесуэлы. Они выступали против такого решения.

Позднее, 22-23 июня решение о том, чтобы вернуться к 100%-ному исполнению обязательств с текущих 150%, что и означает рост добычи на 1 млн баррелей в сутки, все же было принято. Проблемой остается только то, насколько будет расти добыча каждой из стран, ведь из 24 участников реально начать восстановление могут только восемь стран.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Саудовская Аравия намеревается повысить добычу в июле на 800 тыс. баррелей в сутки. Россия, по словам министра энергетики Александра Новака, готова повысить добычу в этом месяце на 200 тыс.

Обычно мониторинговый комитет подводит текущие итоги исполнения сделки. Так, в мае уровень исполнения сделки составил 147% для стран ОПЕК+.

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