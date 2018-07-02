"Нафтогаз" ожидает до 13 июля решение суда Нидерландов по аресту активов "Газпрома"

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Государственная компания "Нафтогаз Украины" ожидает, что суд Нидерландов до 13 июля примет решение по аресту активов "Газпрома". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе украинской компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" ожидает, что суд потребует от "Газпрома" выполнить ранее выданные распоряжения голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах. Суд должен принять решение до 13 июля", - говорится в сообщении.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку объемов по транзиту. В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что компания начала взыскивать штраф через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах. "Газпром" обратился в Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" 18 июня представил шведскому суду свои возражения по этому решению.

"Нафтогаз" 5 июня сообщил, что голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и их задолженности. При этом, как утверждают в украинской компании, шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями.

Украинская компания также напомнила, что уже инициировала арест активов в других юрисдикциях, включая доли "Газпрома" в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Согласно отчетности "Газпрома", в Амстердаме находятся офисы Gazprom Finance B.V., Gazprom EP International B.V. (реализует проекты за пределами РФ, участвует в 40 проектах в двух десятках стран), Gazprom Sakhalin Holdings B.V. (владеет 50% в Sakhalin Energy, которая является оператором первого в России проекта по производству СПГ "Сахалин-2"), South Stream Transport B.V. (оператор строительства газопровода "Турецкий поток", ввод в эксплуатацию которого намечен на конец 2019 года), Gazprom Gerosgaz Holdings B.V., Gazprom Holding Cooperatie U.A., Blue Stream Pipeline Company B.V. (создана на паритетной основе "Газпромом" и итальянской Eni для строительства газопровода "Голубой поток", введенному в строй в 2003 году).