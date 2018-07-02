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Почти треть работников "Саратовских авиалиний" уволилась

Экономика и бизнес
2 июля, 16:59 дата обновления: 2 июля, 17:34 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 2, июля. /ТАСС

Ранее у перевозчика отозвали сертификат эксплуатанта

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САРАТОВ, 2 июля. /ТАСС/. Порядка 350 работников "Саратовских авиалиний" или почти треть от общего персонала уволились из компании после того, как она в мае 2018 года была лишена сертификата эксплуатанта. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"На данный момент из компании уволились 350 сотрудников, это порядка трети всех, кто работал в ней на момент отзыва сертификата. Это, в том числе, летный состав", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сотрудники уволились либо по собственному желанию, либо по соглашению сторон.

"При этом сотрудники уже получили выплаты в связи с увольнением - более 30 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Росавиация по результатам внеплановых проверок, проведенных после катастрофы 11 февраля 2018 года в Подмосковье Ан-148 "Саратовских авиалиний", аннулировала сертификат эксплуатанта перевозчика. 31 мая авиакомпания прекратила полеты.

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