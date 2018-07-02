Кабмин выдвинул Максима Акимова и Евгения Дитриха в совет директоров РЖД

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в список кандидатов в совет директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вице-премьера Максима Акимова и министра транспорта Евгения Дитриха. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом, согласно распоряжению, из списка кандидатов исключены замминистра транспорта Алан Лушников и бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Предыдущий список кандидатов в совет директоров РЖД был опубликован в мае.

Кроме того, в распоряжении уточняется должность выдвигающегося в совет директоров РЖД Дмитрия Патрушева - бывшего председателя правления Россельхозбанка, который сейчас занимает должность министра сельского хозяйства.

В опубликованный в мае список кандидатов вошли члены действующего совета директоров РЖД: гендиректор компании Олег Белозеров, основной владелец группы ЕСН Григорий Березкин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, гендиректор "Росагролизинга" Валерий Назаров, председатели совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов и группы "Каскол" Сергей Недорослев, а также председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин. При этом действующего члена совета директоров - экс-главы правления немецкой Deutsche Bahn Хартмута Медорна - в списке нет.

В числе кандидатов также бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, назначенный председателем фонда "Сколково".