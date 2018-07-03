Госдума поддержала право правительства повышать вывозные пошлины на светлые нефтепродукты

МОСКВА, 3 июля./ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, сопутствующий будущему введению налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли и вносящий поправки в закон "О таможенном тарифе". Он устанавливает фискальные условия добычи углеводородного сырья с учетом экономики разработки месторождений.

Ко второму чтению законопроекта была одобрена поправка, которая предоставляет правительству право повышать в 2018 году экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин, легкие и средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы и смазочные масла до 90% от пошлины на нефть. Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин - 55%.

Законопроект предусматривает освобождение от вывозных таможенных пошлин нефти и нефтегазоконденсатной смеси, добытых на участках, подпадающих под применение НДД. Одновременно для компаний, которые будут уплачивать НДД, предусмотрены льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). НДД будет взиматься не с выручки, а с финансового результата, что, по мнению властей, будет стимулировать разработку новых месторождений.

Расчеты законодателей

Принятие законопроекта, в случае увеличения добычи нефти на участках недр, подпадающих под применение НДД, на 3 млн тонн в год, при уровне удельных эксплуатационных и капитальных затрат на данных участках недр в размере 7140 рублей на 1 тонну добытой нефти, не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

"В случае отсутствия дополнительной добычи нефти 1,5 млн тонн за год при указанном уровне затрат выпадающие доходы федерального бюджета составят от 16,9 до 35,4 млрд рублей в год. При этом в случае уменьшения уровня удельных эксплуатационных и капитальных затрат на данных участках недр выпадающие доходы федерального бюджета составят от 7,4 до 11,9 млрд. рублей в год", - подсчитало правительство.