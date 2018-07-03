Строительство завода полимеров в КБР принесет бюджету 12 млрд рублей доходов за два года

НАЛЬЧИК, 3 июля. /ТАСС/. Строительство объектов российско-китайского проекта по производству чистых полимеров и розливу бутилированной воды "Этана" в Кабардино-Балкарии (КБР) принесет в бюджеты разных уровней 12 млрд рублей в течение двух лет, сообщил во вторник председатель правления ООО "Промышленный комплекс "Этана" Сергей Ашинов.

"20 июня был подписан контракт, по которому в 2019, 2020 и первом квартале 2021 года доходы в бюджет составят 12 млрд рублей суммарно, только со строительства объектов проекта "Этана", а далее это производство ежегодно будет приносить в бюджет по 5 млрд рублей", - сказал Ашинов во время пленарного заседания парламента региона.

Обновленный генеральный план инвестиционного проекта по производству полиэтилентерефталата (термопластик, используется главным образом для производства пластиковых бутылок) и розливу питьевой воды "Этана" предусматривает производство 5 млрд литров воды в год, до 2030 года суммарная мощность производства должна достигнуть 60 млрд литров. Запуск первого комплекса планируется на период 2019-2020 годов.

Деньги вложат китайские банки, инвесторами проекта выступают госкорпорации Китая. Инициаторы ожидают, что по завершении проекта ежегодно в бюджет будет поступать 160 млрд рублей различных отчислений и налогов.