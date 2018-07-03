Перспективы работы высокотехнологичных компаний из РФ в Европе обсудили в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Перспективы и проблемы выхода в условиях санкций российских высокотехнологичных предприятий на рынки стран Евросоюза обсудили представители отечественной наноиндустрии и торговые представители России в европейских странах в ходе веб-конференции, организованной Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано" совместно с АНО "еНано", говорится в сообщении ФИОП.

"Компании наноиндустрии проявляют большой интерес к сотрудничеству с европейскими партнерами, в особенности из Италии, Чехии и Австрии, рассматривая их как наиболее дружелюбные по отношению к России и российскому бизнесу. Как правильно выходить на рынки этих стран предприятиям рассказали торговые представители Российской Федерации в данных государствах. Также участниками веб-конференции стали 13 компаний - производителей высокотехнологичной продукции", - говорится в сообщении.

Объемы российского нанотехнологического экспорта ежегодно растут, отметил в ходе конференции руководитель направления региональных проектов Фонда Кирилл Карабанов. По его словам, экспорт продукции в 2017 году вырос на 11% по сравнению с 2016 годом и составил 286 млрд рублей.

В сообщении ФИОП отмечается, что по итогам I квартала 2018 года 78 предприятий наноиндустрии осуществляли внешнеэкономическую деятельность и экспорт их продукции составил 90 млрд рублей или 1,5% всех экспортных поставок России. "По сравнению с I кварталом 2017 года экспорт наноиндустрии вырос на 30%", - отмечается в сообщении.

Благоприятные страны Европы для бизнеса из РФ

Одной из самых благоприятных европейских стран для продвижения российской нанотехнологической продукции является Австрия, заявил в ходе конференции российский торговый представитель Александр Потемкин. "Работая с Австрией, вы получаете выход за пределы достаточно небольшого внутреннего рынка", - заверил он. По его словам, за последние два года зарегистрировано 14 новых проектов по созданию совместных с австрийскими партнерами предприятий на территории России.

"Мы выявили 14 компаний, которые имеют отношение к нанотехнологиям в сфере оборудования и средств измерений, нанопечати, наноматериалов, электроники, биомедицины. Эти компании глубоко интегрированы в крупнейшие отрасли - в авиастроение, автомобилестроение, станкостроение, электронику, автоматику, металлургию, производство порошковых материалов, покрытий для крыш", - сказал он.

В свою очередь глава российского торгового представительства в Италии Олег Чурсин отметил, что это европейское государство является стратегическим российским партнером, занимающим пятое место во внешнеторговом товарообороте. "При том, что рост ее экономики не превышает в последние годы 1%, высокотехнологичные сектора растут на 8-10%", - отметил Чурсин.

Еще одним благоприятным для отечественного высокотехнологичного сектора является Чехия, экспорт из России в Чехию продукции высокотехнологичного сектора растет, сказал торговый представитель РФ в Чехии Сергей Ступарь. Он рекомендовал российским высокотехнологичным компаниям, желающим выйти на чешский рынок, принять участие в крупнейшей машиностроительной выставке Европы в Брно, входящей в перечень выставок, которые поддерживаются Российским экспортным центром.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий". Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ. Председателем Правления Фонда является Председатель Правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда - Андрей Свинаренко.