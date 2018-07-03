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Эр-Рияд готов координироваться с другими странами при увеличении добычи нефти

Экономика и бизнес
3 июля, 16:02 UTC+3 МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Это вопрос король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом

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ТАСС, 3 июля. Саудовская Аравия готова при необходимости использовать дополнительные производственные мощности для наращивания добычи нефти при координации с другими добывающими странами. Об этом говорится в заявлении Совета министров королевства, выдержки из которого приводит Саудовское агентство печати.

По его данным, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд рассказал министрам о деталях разговора с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию на глобальном энергорынке. Кабмин "подтвердил готовность страны использовать в случае необходимости дополнительные производственные мощности для взаимодействия с любыми изменениями спроса и предложения на нефть, в координации с другими странами". Совет министров напомнил, что "одна из главный задач нефтяной политики Саудовской Аравии - постоянное стремление достичь сбалансированности и стабильности рынка нефти, а также координация и консультация с другими добывающими странами и потребителями".

30 июня Трамп в своем Twitter написал, что попросил саудовского монарха увеличить суточную добычу нефти в пределах 2 млн баррелей и получил согласие. В сообщении саудовского агентства по итогам беседы об этом речи не шло. Отмечалось только, что лидеры подтвердили необходимость усилий для сохранения стабильности рынка нефти. В статье газеты The Wall Street Journal также утверждалось, что король не давал гарантий нарастить добычу нефти.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти в июле до рекордных 10,8 млн баррелей в сутки, стремясь увеличить экспорт и сдержать рост цен на сырье.

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Персоны
Трамп, Дональд Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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