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Совет директоров "Русгидро" одобрил продажу 4,92% акций "Интер РАО"

Экономика и бизнес
3 июля, 17:22 UTC+3

Пакет акций приобретут "Интер РАО Капитал" и "Интер РАО ЕЭС"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Русгидро" одобрил продажу 4,915% от уставного капитала "Интер РАО" по цене 3,3463 рубля за акцию. Об этом говорится в сообщении "Русгидро".

Покупателями пакета станут "Интер РАО Капитал" и "Интер РАО ЕЭС".

Совет директоров "Русгидро" рассмотрел продажу пакета в "Интер РАО" структурам этой компании на заседании 27 июня. Согласно материалам компании, стоимость проданного пакета составит 17,172 млрд рублей. "Интер РАО Каптал" выкупит у "Русгидро" 1,944% в "Интер РАО", "Интер РАО ЕЭС" - 2,972%

Акции "Интер РАО" на закрытии торгов 2 июля стоили 4,07 рубля за бумагу. Таким образом, "Русгидро" продаст пакет в Интер РАО" с дисконтом к рынку.

Ранее совет директоров "Федеральной сетевой компании" (ФСК, входит в "Россети") также одобрил продажу 10% в "Интер РАО" по такой же цене. Покупателями пакета у ФСК стали входящие в "Интер РАО" "Интер РАО Капитал" и ООО "Практика", а также ООО "ДВБ Лизинг". "Интер РАО" выкупила у ФСК 7% своих акций за 24,5 млрд рублей. Общая сумма сделки ФСК с акциями "Интер РАО" составила 34,9 млрд рублей.

"Интер РАО" ранее сообщала, что может использовать казначейские акции для реализации крупному международному стратегическому инвестору или группе финансовых инвесторов с потенциальным увеличением акций в свободном обращении или иных сделок, направленных на повышение инвестиционной привлекательности.

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