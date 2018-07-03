Совет директоров "Русгидро" одобрил продажу 4,92% акций "Интер РАО"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Русгидро" одобрил продажу 4,915% от уставного капитала "Интер РАО" по цене 3,3463 рубля за акцию. Об этом говорится в сообщении "Русгидро".

Покупателями пакета станут "Интер РАО Капитал" и "Интер РАО ЕЭС".

Совет директоров "Русгидро" рассмотрел продажу пакета в "Интер РАО" структурам этой компании на заседании 27 июня. Согласно материалам компании, стоимость проданного пакета составит 17,172 млрд рублей. "Интер РАО Каптал" выкупит у "Русгидро" 1,944% в "Интер РАО", "Интер РАО ЕЭС" - 2,972%

Акции "Интер РАО" на закрытии торгов 2 июля стоили 4,07 рубля за бумагу. Таким образом, "Русгидро" продаст пакет в Интер РАО" с дисконтом к рынку.

Ранее совет директоров "Федеральной сетевой компании" (ФСК, входит в "Россети") также одобрил продажу 10% в "Интер РАО" по такой же цене. Покупателями пакета у ФСК стали входящие в "Интер РАО" "Интер РАО Капитал" и ООО "Практика", а также ООО "ДВБ Лизинг". "Интер РАО" выкупила у ФСК 7% своих акций за 24,5 млрд рублей. Общая сумма сделки ФСК с акциями "Интер РАО" составила 34,9 млрд рублей.

"Интер РАО" ранее сообщала, что может использовать казначейские акции для реализации крупному международному стратегическому инвестору или группе финансовых инвесторов с потенциальным увеличением акций в свободном обращении или иных сделок, направленных на повышение инвестиционной привлекательности.