МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Туроператор DSBW-Tours прекратил деятельность 3 июля в связи с невозможностью исполнения обязательств перед клиентами и банком, говорится в сообщении гендиректора компании Карена Гончарова на его странице в Facebook.

"В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком. Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса. Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы вместе сделали наши туры. Сегодня мы все потеряли", - говорится в сообщении гендиректора.

Он отметил, что все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях АО "Инвестстрах" на 50 млн рублей и СК "Орбита" также на 50 млн рублей, и этих денег хватит, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг. В своем сообщении гендиректор отметил, что сейчас компания занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховые компании.

При этом 27 апреля Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования акционерного общества акционерной страховой компании "Инвестстрах".

По данным Единого федерального реестра туроператоров, финансовые гарантии компании "Орбита" на сумму 50 млн рублей действуют с 30 сентября 2017 года по 29 сентября 2018 года.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко высказал мнение ТАСС, что этих средств компании хватит для того, чтобы рассчитаться с туристами. "По нашей оценке, хватит и средств одной СК "Орбита", это действующая страховая компания. У туроператора объемы сейчас не такие, как были три года назад, они сокращались и сокращались. Сегодня - это очень небольшие объемы, и мы думаем, что их хватит", - заявил Осауленко в беседе с ТАСС. Он добавил, что количество пострадавших ассоциации неизвестно.