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Индексы Мосбиржи и РТС снизились по итогам торгов

Экономика и бизнес
3 июля, 19:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Курс доллара к рублю по состоянию на 19:00 мск опустился до 63,2 рубля, курс евро - до 73,64 рубля

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,76% - до 2301,65 пункта, РТС - на 0,36%, до 1147,47 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск опустился на 0,36%, до 63,2 рубля, курс евро - на 0,21%, до 73,64 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,17%, до отметки $77,17 за баррель.

"Завтра открытие рынка произойдет, скорее всего, примерно на текущих уровнях. Вероятный диапазон торгов для курса доллара составляет 63,0-63,5 рубля, а для курса евро - 73,3-73,8 рубля. Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, начнет торги завтрашнего дня около 2300 пунктов, а индекс РТС около 1150 пунктов", - комментирует директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

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