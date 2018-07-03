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Пилоты ирландского отделения Ryanair объявили о суточной забастовке 12 июля

Экономика и бизнес
3 июля, 23:40 UTC+3 ДУБЛИН ДУБЛИН 3, июля. /ТАСС

На каком количестве рейсов скажется планируемая забастовка, не сообщается

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ДУБЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Летный состав ирландского отделения авиакомпании Ryanair планирует провести 12 июля 24-часовую забастовку. Об этом сообщил во вторник национальный телеканал RTE со ссылкой на итоги голосования на собрании местных профсоюзов пилотов ведущего европейского лоукостера.

На каком количестве рейсов скажется планируемая забастовка, не сообщается.

Пилоты требуют от руководства компании выполнения обязательств, касающихся улучшений условий работы и заработной платы. Телеканал также передал официальную реакцию Ryanair на решение сотрудников: "Компания разочарована новостью о забастовке, особенно с учетом того, что проект, касающийся исполнения целого ряда требований пилотов, уже проходит согласование". Руководство лоукостера также информировало о том, что к 10 июля все клиенты, оформившие билеты на 12 июля, получат официальное уведомление о компенсационных мерах.

Ранее местные СМИ сообщили, что по итогам июня авиакомпания Ryanair была вынуждена отменить 1100 рейсов из-за забастовок работников наземных служб, а также нехватки персонала в отделениях в Великобритании, Германии и Франции.

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