Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: Трамп заявит на саммите НАТО, что США не будут свиньей-копилкой для всего мира

Экономика и бизнес
4 июля, 2:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, июля. /ТАСС

Саммит пройдет 11-12 июля в Брюсселе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе заявит, что США больше не будут свиньей-копилкой для всего мира. С такими словами выступил во вторник перед журналистами официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

"Президент собирается во время этих встреч придерживаться позиции, которая подразумевает защиту американцев, поддержку наших партнеров и союзников. Но, как он много раз говорил, прежде Америка очень часто считалась свиньей-копилкой для всего мира. И это необходимо прекратить", - ответил представитель Белого дома на вопрос, о чем американский лидер будет говорить на саммите.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии - 1,2%. Трамп обещал поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе очередном саммите НАТО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
В Москве задержан нанесший надпись на памятник футболисту Черенкову у стадиона "Спартак"
3
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
4
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости