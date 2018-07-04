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"Газпромнефть" примет участие в изучении экологии Аяшского участка на Сахалине

Экономика и бизнес
4 июля, 6:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 4, июля. /ТАСС

В 2017 году на участке открыли перспективное нефтяное месторождение "Нептун"

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. "Газпромнефть-Сахалин" примет участие в изучении экологического разнообразия на Аяшском участке на шельфе Сахалина, где в прошлом году открыли перспективное нефтяное месторождение "Нептун". Об этом сообщил руководитель программ по продвижению шельфовых проектов "Газпромнефть-Сахалин" Алексей Фадеев, выступая во Владивостоке на Третьем Восточном нефтегазовом форуме.

"На текущий момент под опеку взяты животные зооботанического сада Южно-Сахалинска. Планируется софинансирование издания Красной книги Сахалинской области, а также проведение научно-исследовательских работ экологического разнообразия на Аяшском лицензионном участке",- сообщил Фадеев.

По его словам, при проведении бурения на Аяшском участке экологии региона не было нанесено никакого ущерба. "Все бурение проводилось по принципу нулевого сброса. В окружающую среду не попала ни одна капля нефти, ни одна капля буровых технологических растворов", - отметил Фадеев.

Ранее сообщалось, что осенью 2017 года поисковая скважина, пробуренная компанией "Газпромнефть-Сахалин" на шельфе Охотского моря, подтвердила нефтеносность Аяшской структуры, лицензию на изучение и разработку которой компания получила в начале 2017 года. Скважина показала коммерческие притоки и окончательно подтвердила, что на Дальнем Востоке открыто новое перспективное нефтяное месторождение.

Геологические запасы месторождения "Нептун" составляют порядка 255 млн т.н.э. Извлекаемые запасы, по предварительным оценкам, могут составлять 70-80 млн тонн, а это означает добычу на пике около 5-6 млн тонн в год.

Восточный нефтегазовый форум будет работать во Владивостоке два дня. Деловая программа включает обсуждение стратегии правительства РФ по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, выхода России на газовый рынок Китая, развития международных транспортных коридоров, вопросов газификации удаленных территорий. Участники обсуждают реализацию стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области, таких как разработка месторождений, строительство Амурского ГПЗ и "Силы Сибири". Среди заявленных участников - представители "Газпром межрегионгаз Дальний Восток", "Ростнефтегаз", Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, японских Jogmec и Itochu Corporation Tokyo.

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