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Председателем наблюдательного совета Бинбанка избран Михаил Задорнов

Экономика и бизнес
4 июля, 10:10 дата обновления: 4 июля, 11:17 UTC+3
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Михаил Задорнов

Михаил Задорнов

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Бинбанка на заседании 2 июля принял решение переизбрать председателем набсовета банка Михаил Задорнова. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

ЦБ РФ объявил о финансовом оздоровлении банковской группы Бинбанк в сентябре 2017 года. В начале марта ЦБ сообщил, что докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд рублей и объединит его с банком ФК "Открытие" до 1 апреля 2019 года.

В набсовет Бинбанка также входят руководитель блока управления региональной сетью ФК "Открытие" Александр Пахомов, директор юридического департамента ФК "Открытие" Александр Полуянов, члены правления ФК "Открытие Вениамин Полянцев и Сергей Русанов, вице-президент "Открытия" Светлана Савинова, председатель правления Бинбанка Сергей Шевченко.

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