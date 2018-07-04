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Топилин: реальные зарплаты россиян выросли на 10% за 3-4 месяца

Экономика и бизнес
4 июля, 10:40 UTC+3

Глава Минтруда также отметил, что на данный момент в России уровень безработицы ниже 4%

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Реальные зарплаты россиян выросли почти на 10% за три-четыре месяца 2018 года, сообщил в среду в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава Минтруда Максим Топилин.

"[В России] снижение численности населения в трудоспособном возрасте. У нас сейчас уровень безработицы ниже 4%, такого не было никогда. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года - почти на 10%, такого не было с начала 2000-х годов", - сказал он.

"У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет", - подчеркнул министр.

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