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МЭР ожидает роста добычи нефти в 2019 году в РФ с учетом решения ОПЕК+ до 555 млн тонн

Экономика и бизнес
4 июля, 11:05 дата обновления: 4 июля, 11:36 UTC+3

В текущем году добыча составит 549 млн тонн

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МОСКВА, 4 июля. ТАСС. Добыча нефти в России с учетом решения ОПЕК+ о восстановлении добычи на 1 млн баррелей в сутки вырастет в 2019 году на 1% год к году - до 555 млн тонн.

Такой прогноз содержится в прогнозном докладе Минэкономразвития "Картина экономики. Июнь 2018 года".

В текущем году добыча составит 549 млн тонн, ожидают в министерстве. Ранее министр энергетики Александр Новак называл прогноз в 550 млн тонн на этот год (в 2017 году она составила 546,5 млн тонн). В 2020-2021 годах МЭР ожидает, что добыча достигнет отметки в 560 млн тонн, а затем снизится 555 млн тонн к 2024 году.

"Вместе с тем наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ не приведет к резким колебаниям котировок [нефти]", - говорится в докладе. В базовый сценарий закладывается постепенное снижение цен на нефть Urals до $63,4 за баррель в среднем за 2019 год, $59,7 за баррель в 2020 году и до $53,5 за баррель в 2024 году. При этом в МЭР не ожидают значительного влияния изменения цен на нефть на курс рубля в среднесрочной перспективе.

Страны ОПЕК+ на заседании в Вене 23 июня договорились увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, чтобы вернуться к 100% выполнения сделки по сокращению добычи. По состоянию на май, участники соглашения снизили добычу на 2,8 млн баррелей в сутки вместо 1,8 млн оговоренных в пакте. Из-за падения добычи в Венесуэле и возможного ограничения нефтяного экспорта Ирана (если США введут санкции) некоторые участники сделки ожидали дефицита на рынке нефти в ближайшем будущем. По их мнению, прирост добычи позволит стабилизировать ситуацию.

Россия планировала нарастить добычу в июле на 200 тыс. баррелей в сутки. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Саудовская Аравия может поднять добычу на 800 тыс. баррелей.

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