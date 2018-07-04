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Минэкономразвития ждет замедления роста ВВП в 2019 году до 1,4%

Экономика и бизнес
4 июля, 11:11 дата обновления: 4 июля, 11:38 UTC+3

Темп роста ВВП в текущем году составит 1,9%, отметили в ведомстве

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Рост ВВП в 2018 году составит 1,9%, а в 2019 году замедлится до 1,4%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Июнь 2018".

Ко второму кварталу 2019 года рост ВВП в годовом выражении может замедлиться до уровня ниже 1%, ожидает ведомство.

"Темп роста ВВП в текущем году, по оценке, составит 1,9%. В разрезе компонентов использования продолжится расширение внутреннего потребительского и инвестиционного спроса темпами, сопоставимыми с предыдущим годом. При этом следующий год, как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики", - говорится в материалах.

Рост ВВП начнет ускоряться с 2020 года, считает Минэкономразвития. В 2020 году он составит 2%, в 2021 году ускорится до 3,1%, в 2022-2023 годах - до 3,2%, а к 2024 году - до 3,3%."При успешной реализации всего комплекса мер экономической политики рост ВВП ускорится до уровня выше 3% в период 2021-2024 годов. В инерционном сценарии потенциальные темпы роста ВВП сохранятся на уровне 1,5-2,0%", - говорится в обзоре.

Замедлене роста инвестиций

МЭР также ожидает замедления роста инвестиций в основной капитал в РФ до 3,1% в 2019 году с 3,5% в 2018 году и ускорения в 2020 году до 7,6%. При этом в 2021 году прирост инвестиций ожидается на 6,9%. В 2022-2024 годах динамика показателя будет на уровне 6,4% в год. Такие ориентиры заложены в обновленный макропрогноз экономики РФ до 2024 года.

Как ожидает МЭР, рост промпроизводства в РФ в 2018 году составит 2,5%, в 2019 году - 2,1%, в 2020 году - 2,6%, в 2021 году - 2,9%, в 2022-2024 годах ускорится до уровня выше 3% (3,2% в 2022 году, 3,3% в 2023 году и 3,4% в 2024 году).

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