МЭР: инфляция в РФ к концу 2019 года ускорится до 4,3% на фоне повышения НДС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Инфляция в РФ к концу 2018 года ускорится до 3,1%, а к концу 2019 года - до 4,3% на фоне повышения НДС до 20%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина экономики. Июнь 2018".

"Запланированное повышение ставки НДС с 18% до 20% приведет к временному ускорению инфляции. Доля товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине, оставляет 76%. Соответственно, "счетный" вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценивается в 1,3 п.п.", - говорится в материалах.

Эффект роста инфляционных ожиданий реализуется уже в текущем году из-за "потребления впрок" товаров длительного пользования, на которые население будет ждать роста цен. ЦБ ждет ускорения инфляции до 3,1 % в годовом выражении в декабре 2018 года.

"С учетом проведения Банком России денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 года составит 4,3% год к году, что в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4%. По мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4% (прогноз инфляции на конец 2020 года составляет 3,8% год к году)", - считает ЦБ. Стабилизация инфляции на уровне таргета ожидается в 2021-2014 годах.