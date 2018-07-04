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Акимов, Дитрих и Дворкович войдут в совет директоров РЖД

Экономика и бизнес
4 июля, 11:27 дата обновления: 4 июля, 11:49 UTC+3

В совет директоров компании также вошли министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, а также члены предыдущего состава совета

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, являющийся сейчас председателем совета директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), вошли в совет директоров РЖД, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно документу, в совет также вошли министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, а также члены предыдущего состава совета: гендиректор компании Олег Белозеров, основной владелец группы ЕСН Григорий Березкин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, гендиректор "Росагролизинга" Валерий Назаров, председатели совета директоров "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов и группы "Каскол" Сергей Недорослев, а также председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

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Персоны
Дитрих, Евгений Иванович Акимов, Максим Алексеевич Степашин, Сергей Вадимович Белозеров, Олег Валентинович Патрушев, Дмитрий Николаевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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