Эксперт: бензин может подорожать в 2019 году на 4,6 руб. без новых решений правительства

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Резкий рост цен на бензин в первом полугодии 2018 года спровоцировал острую дискуссию в отрасли по вопросу грамотного и справедливого регулирования рынка. Правительство было вынуждено принимать экстренные меры для стабилизации ситуации. В частности, Госдума уже приняла во втором чтении законопроект, который задним числом снизил акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно (с 1 июня), а также отменил их плановое повышение еще на 700 рублей (с 1 июля). В результате этих действий ситуация на рынке стабилизировалась.

Тем не менее пока речь идет только о заморозке роста акцизов в 2018 году, а не об их снижении. Основным риском остается запланированный Минфином рост акцизов на треть с 1 января 2019 года: с 8 213 рублей до 12 374 рублей за тонну бензина и с 5 665 до 8 541 рублей за тонну дизтоплива.

А с учетом планируемого повышения НДС до 20% сохраняется возможность повторения роста цен на бензин и в 2019 году: стоимость Аи-92 может вырасти на 4,6 рубля за литр, если государство не примет новых решений по регулированию рынка и не создаст эффективного демпфирующего (амортизирующего, смягчающего) механизма, рассказал в интервью ТАСС управляющий директор компании VYGON Consulting Григорий Выгон.

Бензиновая полумера

Эксперт считает, что принятые правительством решения по регулированию рынка является разовой мерой, которая пока не в состоянии защитить топливный рынок России от резких скачков стоимости нефти и обменного курса. Выгон напомнил, что еще с ноября 2017 года из-за роста цены на нефть, ослабления курса рубля и повышения акцизов на моторное топливо произошел разрыв доходности продаж импортируемого и экспортируемого бензина - в определенные периоды разница достигала 7-10 тыс. рублей на тонну. Таким образом, продавать топливо на внутреннем рынке стало невыгодно, а с постепенным ростом оптовых цен розница стала убыточной.

"Сейчас в рамках завершения налогового маневра есть определенные предложения по регулированию рынка, так называемый демпфирующий механизм. Но пока это полумеры. Решения по акцизам правильные, но не системные, они были приняты в пожарном режиме", - говорит эксперт.

По его словам, параметры законопроекта о налоговом маневре в нефтяной отрасли, скорее всего, существенно изменятся ко второму чтению в Госдуме, а целесообразность роста акцизов, запланированного на 2019 год, еще будет обсуждаться.

Выгон подсчитал, что при сохранении текущей ситуации, в 2019 году цена бензина в годовом выражении может вырасти на 4,6 рубля за литр Аи-92 - на 3,8 рубля за счет акцизов и 0,8 рубля из-за одновременного повышения НДС. Это увеличение может более чем вдвое опередить инфляцию. Эксперт заметил, что компаниям и правительству еще предстоит договориться, кто именно возьмет на себя эти расходы: потребители, АЗС, нефтепереработчики или все вместе.

"На данный момент нет уверенности, что предлагаемый в рамках завершения налогового маневра демпфирующий механизм и возможность экстренного повышения экспортной пошлины на нефтепродукты сумеет предотвратить рост цен. При резких скачках стоимости нефти могут возникать ситуации, когда компании будут либо избыточно зарабатывать, либо терять", - рассуждает Выгон.

Он также отметил, что еще одним способом решения проблемы влияния скачков цены нефти на баланс и стоимость бензина могло бы стать создание государственных запасов топлива. В период низких цен правительство могло бы скупать у компаний излишки, а во время высокой стоимости нефти - продавать нефтепродукты на внутреннем рынке, чтобы предотвратить дефицит. Но для этого, видимо, потребуется строительство специальных нефтехранилищ.

АЗС на продажу

Выгон также называет очень тяжелой текущую ситуацию с независимыми от крупных нефтяных компаний АЗС, на реализацию которых приходится порядка трети объема моторного топлива РФ. Из-за того, что розница в первом полугодии генерировала убытки, многие сети уже сейчас готовы продать крупным игрокам свой бизнес, отметил он.

"Мы видим, что многие крупные компании рассматривают возможность расширения своих сетей, воспользовавшись моментом и тяжелым состоянием независимых заправщиков. Но их беспокоит ситуация с демпфирующим механизмом - они пока не понимают, окупятся ли эти инвестиции. Другими словами, независимые уже отчаялись и хотят продать АЗС, а ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании - прим. ТАСС) готовы купить, но пока побаиваются", - отметил эксперт.

По его мнению, эта тенденция на рынке имеет массовый характер, некоторые заправки уже закрылись. Но оценить, какое количество независимых АЗС может быть продано, пока сложно.

"Сейчас независимые чувствуют себя лучше, но не все имеют возможность перекредитоваться после длительного периода убытков. Есть еще вопрос - а дадут ли им наши банки эти средства?", - говорит Выгон.

На его взгляд, иная ситуация сейчас в нефтепереработке, которая находится в лучших условиях, чем розничный бизнес. Но и здесь владельцы НПЗ продолжают с опасением ждать решения по регулированию рынка и по росту акцизов в 2019 году.

Эксперт также отметил, что крупные нефтяные компании не торгуют суррогатами в принципе, а независимые АЗС прибегают к любым способам поддержания прибыльности. На трассовых заправках можно встретить некачественные аналоги дизтоплива по цене на 4-6 рублей ниже товарного продукта.

Станет ли НДД полноценной новой налоговой системой?

Депутаты Государственной думы вчера также приняли во втором чтении законопроект о налоге на дополнительный доход (НДД), который может стать новой налоговой системой для нефтяной отрасли. Планируется, что в течение нескольких лет он будет протестирован на пилотных проектах.

Выгон заметил, что судьба НДД зависит от результатов этого эксперимента. Он считает, что по новым месторождениям правительству будет сложно оценить успешность проекта, зато по старым результат станет очевиден по темпам роста бурения скважин на этих участках, изменению добычи, а также по разнице в налоговых отчислениях.

"Чтобы понять экономический эффект, потребуется минимум два года. Но если в первый год будет ясно, что компании не обманывают, объективно демонстрируют свои затраты и результаты, то Минфин может принять решение о расширении периметра НДД", - сказал он.

Выгон отмечает, что в первый год общий объем добычи нефти в рамках НДД составит около 22 млн тонн. Теоретически потенциал мог бы быть выше, но не все месторождения готовы участвовать в пилотных проектах.

"Для Минфина самое главное - убедиться в отсутствии выпадающих доходов, после этого он сможет решиться на расширение", - поясняет эксперт.

Следующим шагом после принятия закона об НДД станет решение о поддержке высокообводненных месторождений и стимулирования добычи Западной Сибири, считает Выгон.