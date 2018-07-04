Минфин в июле сократит закупки валюты на допдоходы от нефти до 347,7 млрд руб.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минфин России с 6 июля по 6 августа направит на закупку валюты 347,7 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, сообщается в материалах, размещенных на сайте министерства.

С 7 июня по 5 июля Минфин закупил валюту на 379,7 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 347,7 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 6 июля по 6 августа 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,8 млрд рублей", - указывает Минфин.

В июле министерство ожидает поступления 387,3 млрд рублей допдоходов от нефти против фактически полученных 363,2 млрд рублей в июне.

Минфин проводит операции по закупке валюты в рамках бюджетного правила с февраля 2017 года. Согласно этому механизму, на закупку иностранной валюты направляются дополнительные доходы от более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть (выше $40 за баррель). Для резервов закупаются доллары, евро и фунты.

До 2018 года Минфин закупал валюту исходя из прогнозного курса рубля, заложенного в бюджет, и рублевой цены на нефть. С 1 января 2018 года Минфин перешел на новую формулу - теперь объемы операций зависят от фактически сложившегося, а не прогнозного курса рубля за предыдущий месяц.