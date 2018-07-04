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Сбербанк запустил функцию онлайн-оплаты через Google Pay

Экономика и бизнес
4 июля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Для совершения покупки нужно выбрать действующую учетную запись Google, карту для оплаты из числа привязанных и подтвердить платеж

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сбербанк запустил сервис оплаты через Google Pay товаров и услуг в интернет-магазинах и мобильных приложениях, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Отмечается, что Сбербанк первым из российских банков реализовал поддержку онлайн-оплаты через Google Pay.

"Google Pay предоставляет уникальный сервис в сфере продаж товаров и услуг онлайн - используя одну интеграцию, продавцы получают доступ ко множеству карт, сохраненных пользователями в аккаунтах Google", - приводит пресс-служба слова управляющего директора Google в России Дмитрия Кузнецова.

Для совершения покупки нужно выбрать действующую учетную запись Google, карту для оплаты из числа привязанных и подтвердить платеж.

Услуга доступна в большинстве веб-браузеров в мобильных устройствах и на компьютерах.

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