Сбербанк запустил функцию онлайн-оплаты через Google Pay

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сбербанк запустил сервис оплаты через Google Pay товаров и услуг в интернет-магазинах и мобильных приложениях, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Отмечается, что Сбербанк первым из российских банков реализовал поддержку онлайн-оплаты через Google Pay.

"Google Pay предоставляет уникальный сервис в сфере продаж товаров и услуг онлайн - используя одну интеграцию, продавцы получают доступ ко множеству карт, сохраненных пользователями в аккаунтах Google", - приводит пресс-служба слова управляющего директора Google в России Дмитрия Кузнецова.

Для совершения покупки нужно выбрать действующую учетную запись Google, карту для оплаты из числа привязанных и подтвердить платеж.

Услуга доступна в большинстве веб-браузеров в мобильных устройствах и на компьютерах.