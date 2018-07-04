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Массовые продажи жилья, защищенные счетами эскроу, начнутся в 2024 году

Экономика и бизнес
4 июля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По словам главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, до этого времени большая нагрузка ляжет на Фонд защиты прав дольщиков

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москомстройинвест ожидает, что строительные проекты, чьи продажи защищены с помощью системы счетов эскроу, массово выйдут на рынок столицы не ранее 2024 года. Это связано с тем, что застройщики активно оформляют разрешения на новые проекты до вступления в силу основных изменений в правилах долевого строительства, сообщил в среду журналистам глава комитета Константин Тимофеев.

"Если основная масса [застройщиков] получит разрешение и зарегистрирует первый договор долевого участия до 1 июля 2019 года, мы после этой даты увидим спад новых разрешений. И новые проекты после спады начнутся с 1 января 2020 года. У старых договоров средний срок "дожития" - 4,5 года. Получается, в 2024 году мы получим объекты, которые будут полностью защищены счетами эскроу", - сказал Тимофеев на пресс-конференции.

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До этого времени, по его словам, большая нагрузка ляжет на Фонд защиты прав дольщиков. "Все, кто получат разрешения в 2019 году, будут платить в фонд. И наше мнение, что 1,2% от стоимости договора долевого участия - несоразмерный взнос", - сказал глава комитета.

За первое полугодие 2018 года Москомстройинвест выдал разрешения на строительство 6 млн кв. м жилья, по итогам года ведомство ожидает выдачу документов на строительство 12 млн кв. метров жилья, добавил Тимофеев. Активность застройщиков будет продолжаться до 1 июля 2019 года, когда работа по системе счетов эскроу станен для застройщиков обязательной, продолжил представитель ведомства. Важным фактором также является дата, когда произведена первая продажа квартиры по договору долевого участия в еще непостроенном объекте, подчеркнул Тимофеев. Первая продажа до 1 июля 2018 года гарантирует, что банк будет осуществлять за операциями застройщика облегченный контроль, до 1 июля 2019 года - возможность не работать по системе эскроу и проектного финансирования, а просто отчислять взносы в Фонд дольщиков.

"Наша практика показывает, что банковское сопровождение значительно сложнее оплаты 1,2% ДДУ. Поэтому многие застройщики будут стараться до 1 июля 2019 года зарегистрировать первый договор долевого участия", - подчеркнул Тимофеев. При этом ведомство не уверено, что все заявленные проекты будут реализованы - они могут выступать как объект залога или инвестиционный инструмент.

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