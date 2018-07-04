Заксобрание Петербурга поддержало проект закона об увеличении пенсионного возраста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий". В ходе очередного заседания за него проголосовали 37 депутатов из 50 присутствовавших, 12 выступили против, один воздержался.

Инициатива федерального правительства была направлена в регионы для общественного обсуждения и сбора предложений.

"За постановление - 37 депутатов, один воздержался, 12 против", - озвучил результаты поименного голосования председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

В тексте постановления говорится: "Поддержать проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий". Предложений и дополнений в закон депутаты данным документом не внесли.

По мнению главы комиссии по социальной политике и здравоохранению городского парламента Елены Киселевой, пенсионную реформу нельзя рассматривать только с точки зрения увеличения пенсионного возраста, поскольку закон предусматривает ряд мер по повышению размера пенсии.

"Нельзя рассматривать пенсионную реформу только с точки зрения повышения пенсионного возраста. Пенсионная реформа - многоуровневая система мер решения сложившейся ситуации", - сказала депутат.

Она напомнила, что в городе за последние годы приняты меры поддержки различных категорий граждан и содействия трудовой занятости населения. Депутат назвала реформу возможностью продлить активное долголетие и благосостояние пожилых граждан.

По данным городских властей, в Петербурге продолжительность жизни в городе составляет 75 лет, смертность за последние 10 лет в городе снизилась на 23%. В Петербурге проживает 5,3 млн человек, из которых 27% - это пенсионеры. По данным Петростата, в городе продолжают трудовую деятельность 41% пенсионеров. Средний размер пенсии превышает 15 тысяч рублей.