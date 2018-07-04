Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заксобрание Петербурга поддержало проект закона об увеличении пенсионного возраста

Экономика и бизнес
4 июля, 15:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, июля. /ТАСС

За него проголосовали 37 депутатов из 50 присутствовавших

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий". В ходе очередного заседания за него проголосовали 37 депутатов из 50 присутствовавших, 12 выступили против, один воздержался.

Экспертное мнение

Автор: ЛЯШОК Виктор Ляшок
Виктор

Почему повышение пенсионного возраста в России неизбежно

Перейти в раздел Мнения

Инициатива федерального правительства была направлена в регионы для общественного обсуждения и сбора предложений.

"За постановление - 37 депутатов, один воздержался, 12 против", - озвучил результаты поименного голосования председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

В тексте постановления говорится: "Поддержать проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий". Предложений и дополнений в закон депутаты данным документом не внесли.

По мнению главы комиссии по социальной политике и здравоохранению городского парламента Елены Киселевой, пенсионную реформу нельзя рассматривать только с точки зрения увеличения пенсионного возраста, поскольку закон предусматривает ряд мер по повышению размера пенсии.

Смотрите также

Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России

"Нельзя рассматривать пенсионную реформу только с точки зрения повышения пенсионного возраста. Пенсионная реформа - многоуровневая система мер решения сложившейся ситуации", - сказала депутат.

Она напомнила, что в городе за последние годы приняты меры поддержки различных категорий граждан и содействия трудовой занятости населения. Депутат назвала реформу возможностью продлить активное долголетие и благосостояние пожилых граждан.

По данным городских властей, в Петербурге продолжительность жизни в городе составляет 75 лет, смертность за последние 10 лет в городе снизилась на 23%. В Петербурге проживает 5,3 млн человек, из которых 27% - это пенсионеры. По данным Петростата, в городе продолжают трудовую деятельность 41% пенсионеров. Средний размер пенсии превышает 15 тысяч рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Пенсионная реформа
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор школы считает, что популярность может стать испытанием для Руслана Салимгареева
2
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
3
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
4
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
5
Мэй заявила, что максимально серьезно подходит к инциденту в Эймсбери
6
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости