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Комитет Госдумы поддержал повышение требований к капиталу страховщиков до 300 млн рублей

Экономика и бизнес
4 июля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Планируется, что законопроект будет рассмотрен депутатами во втором чтении 10 июля

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о повышении требований к минимальному базовому уставному капиталу страховых компаний с нынешних 120 млн рублей до 300 млн рублей. Планируется, что документ будет рассмотрен во втором чтении 10 июля.

Согласно законопроекту, минимальная планка в 300 млн рублей будет установлена для универсальных страховых компаний. Требования к капиталу страховщиков жизни вырастут с 240 млн рублей до 450 млн рублей, перестраховщиков - с 480 млн рублей до 600 млн рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, при этом для действующих страховщиков установлен переходный период: свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 года. Повышение требований будет поэтапным.

Универсальные страховщики к 1 января 2020 года должны довести свой капитал до 180 млн рублей, к 1 января 2021 года - до 240 млн рублей, и к 1 января 2022 года - до 300 млн рублей. Капитал страховщиков жизни к 1 января 2020 года должен составлять не менее 310 млн рублей, к 1 января 2021 года - 380 млн рублей, и к 1 января 2022 года - 450 млн рублей. Капитал перестраховщиков к 1 января 2020 года должен составлять не менее 520 млн рублей, к 1 января 2021 года - 560 млн рублей, и к 1 января 2022 года - 600 млн рублей. Всех крупнейших страховщиков новые требования не затронут, так как их капиталы исчисляются миллиардами рублей: так, у крупнейшего страховщика на рынке РФ "Согаза" уставный капитал составляет 25 млрд рублей.

В первом чтении разработанный Центробанком законопроект был принят в 2016 году, его внесли депутаты Николай Гончар и Мартин Шаккум. "Принятие законопроекта позволит повысить качество надзора и контроля за субъектами страхового дела, а также повысить финансовую устойчивость страховщиков", - говорилось в пояснительной записке.

Небольшие региональные страховщики неоднократно просили ЦБ уменьшить требования к уставному капиталу компаний в зависимости от объема принимаемых рисков. В поправках ко второму чтению требования к капиталу не изменились. При этом директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния ранее говорил журналистам, что регулятор планирует дестимулировать страховщиков занимать слишком большую долю рынка, вводя дополнительные требования к резервам.

Другие нововведения

Документом также вводится понятие "бизнес-план страховой организации". Он должен содержать стратегию развития страховой организации на ближайшие два года. Требования к бизнес-плану, критерии оценки бизнес-плана и ЦБ. Законопроект предусматривает обязанность страховой организации соблюдать свой бизнес-план. Также законопроект уточняет процедуру получения лицензии страховой компанией.

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Персоны
Шаккум, Мартин Люцианович Гончар, Николай Николаевич
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