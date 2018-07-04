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Сенатор: развитие Севморпути нужно учесть в Стратегии пространственного развития РФ

Экономика и бизнес
4 июля, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В частности, по мнению Олега Мельниченко, развитие структуры Севморпути приведет к реконструкции существующих портов Арктики

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Разработчики Стратегии пространственного развития России должны учесть будущую инфраструктуру российской Арктики, которая сформируется вокруг Северного морского пути (СМП). Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в среду председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

В марте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину РФ представить в правительство Стратегию пространственного развития страны, работу над стратегией планируется завершить к концу 2018 года. По словам главы правительства, документ призван дать ответы на вопросы, каковы конкурентные преимущества и перспективные специализации каждого российского региона, как воплотить в жизнь потенциал каждой части страны и сделать его востребованным для бизнеса.

"При составлении Стратегии пространственного развития России нужно обязательно учитывать специфику Арктики, так как это стратегический регион для РФ. Во-первых, авторы документа должны учесть развитие инфраструктуры Северного морского пути, который потребует реконструкции нынешних портов - Мурманск, Сабетта, Певек... Во-вторых, привязку людей к территориям СМП и развитие городов Крайнего Севера", - сказал Мельниченко.

Он добавил, что в перспективе в Арктике ожидается активное развитие транспортной инфраструктуры, что также надо учесть в Стратегии пространственного развития. "Реконструкция аэропортов, возможно на определенном этапе - строительство новых линий железных дорог, а также, конечно, размещение энергетических мощностей. Эта серьезная работа на перспективу, про которую нужно помнить, составляя Стратегию пространственного развития", - пояснил сенатор.

Он считает, что закон об опорных зонах в Арктике, над созданием которого уже давно трудятся в Министерстве экономического развития, появится после разработки Стратегии пространственного развития РФ. "Над законом об опорных зонах работают, а сами опорные зоны рассматриваются в рамках стратегии пространственного развития. После ее принятия будет уже решено, нужен ли нам отдельный документ по опорным зонам или нет", - добавил председатель комитета.

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