Минстрой сообщил о начале реализации четырех строительных проектов по системе эскроу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уже четыре новых проекта жилого строительства в России перешли на новую систему счетов эскроу.

Об этом сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной закону, который был подписан в среду президентом Владимиром Путиным.

"В Сбербанке уже четыре проекта, которые финансируются по принципу эскроу-счетов, и у нас [на совещании Минстроя с банками] присутствовал застройщик, который сказал, что его этот принцип работы полностью устраивает", - сказал он.

Путин 4 июля подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации. Закон призван сделать строительных рынок более прозрачным, пояснил глава профильного министерства.

"С помощью трех больших блоков поправок мы ситуацию по накоплению обманутых дольщиков приостановим", - подчеркнул Якушев.

Первым блоком он назвал ужесточение требований к застройщикам, в частности? теперь строительные компании должны иметь стаж не менее трех лет и должны построить не менее 10 тыс. кв. метров недвижимости. Вторым аспектом является принцип "один дом - одно разрешение на строительство", который позволит уйти от "котлового метода" сбора средств дольщиков, продолжил министр.

"Ранее денежные средства поступали на один расчетный счет и использовались без каких-либо правил, и застройщик сам определял, куда направлять деньги. И здесь крылась самая главная проблема, потому что застройщик мог выводить средства под видом хозяйственной деятельности", - продолжил Якушев.

Третьим глобальным изменением министр назвал банковское сопровождение деятельности застройщиков и введение системы эскроу-счетов. С 2019 года продажи через эскроу станут обязательными, до этого времени эта система носит добровольный характер. "Я бы порекомендовал застройщикам, вместо того чтобы продолжать критиковать и находить проблемы в законе, прийти к этим застройщикам [которые уже работают по системе эскроу], и мы сегодня об этом договорились", - заключил Якушев.