Подмосковье направит почти 4 млрд рублей на строительство детсадов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Московской области направят почти 4 млрд рублей из бюджетов всех уровней на строительство детских садов в регионе с 2018 по 2023 годы в рамках государственной программы "Образование Подмосковья". Об этом в среду сообщили в пресс-службе областного министерства строительства.

По ее данным, за этот период в регионе появятся 22 новых дошкольных учреждения. Общий объем финансирования составит 3,95 млрд рублей. Из бюджета Московской области будет направлено 2,2 млрд рублей, из федерального бюджета - почти 690 млн рублей. Оставшиеся средства профинансируют за счет муниципалитетов.

За счет этих средств в Московской области появятся 4,5 тыс. мест в детских садах, добавили в министерстве.