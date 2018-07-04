Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подмосковье направит почти 4 млрд рублей на строительство детсадов

Экономика и бизнес
4 июля, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Как ожидается, с 2018 по 2023 годы в регионе появится 22 новых дошкольных учреждения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Московской области направят почти 4 млрд рублей из бюджетов всех уровней на строительство детских садов в регионе с 2018 по 2023 годы в рамках государственной программы "Образование Подмосковья". Об этом в среду сообщили в пресс-службе областного министерства строительства.

По ее данным, за этот период в регионе появятся 22 новых дошкольных учреждения. Общий объем финансирования составит 3,95 млрд рублей. Из бюджета Московской области будет направлено 2,2 млрд рублей, из федерального бюджета - почти 690 млн рублей. Оставшиеся средства профинансируют за счет муниципалитетов.

За счет этих средств в Московской области появятся 4,5 тыс. мест в детских садах, добавили в министерстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расследование отравления двух человек неизвестным веществом близ Солсбери набирает обороты
2
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
3
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста активов "Газпрома"
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
6
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
7
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости