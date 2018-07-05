Между Камчаткой и Магаданом возобновили прямое авиасообщение

ТАСС, 5 июля. Первый самолет вылетел 5 июля из Петропавловска-Камчатского в Магадан спустя полгода после прекращения прямого авиасообщения между регионами, сообщает в четверг пресс-служба краевого правительства.

"Як-40 АО "Камчатского авиационного предприятия" поднялся в воздух в 11:09 утра. <…> На первый рейс в Магадан были проданы девять билетов, а потому АО "Камчатское авиационное предприятие" было принято решение выполнить его через поселок Палана. Ориентировочное время в полете по этому маршруту должно составить 3 часа 25 минут", - говорится в сообщении.

Прямое авиасообщение Камчатки с Магаданской областью было прервано в начале 2018 года, когда авиакомпания "Аврора" перестала выполнять полеты по данном направлению.

Планируется, что полеты будут совершаться раз в неделю по четвергам самолетами Як-40. Если более 70% мест в воздушном судне будут проданы по направлению в Магадан, самолет полетит напрямую. Стоимость билета Петропавловск- Камчатский - Магадан составляет порядка 22 тыс. рублей в одну сторону. Як-40 способен вместить 21 пассажира и 2,3 тонны коммерческого груза.

"Время в пути составит 2 часа 45 минут. Это основное преимущество данного рейса, до его запуска жители края могли улететь в Магадан только через Хабаровск. Вместе с пересадкой дорога в одну сторону занимала около 17 часов, а стоимость билета составляла порядка 40 тыс. рублей. <…> Мы уверены, что рейс камчатского авиаперевозчика достаточно быстро станет востребованным", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимира Каюмова.