Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Между Камчаткой и Магаданом возобновили прямое авиасообщение

Экономика и бизнес
5 июля, 3:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Планируется, что полеты будут совершаться раз в неделю по четвергам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 июля.  Первый самолет вылетел 5 июля из Петропавловска-Камчатского в Магадан спустя полгода после прекращения прямого авиасообщения между регионами, сообщает в четверг пресс-служба краевого правительства.

"Як-40 АО "Камчатского авиационного предприятия" поднялся в воздух в 11:09 утра. <…> На первый рейс в Магадан были проданы девять билетов, а потому АО "Камчатское авиационное предприятие" было принято решение выполнить его через поселок Палана. Ориентировочное время в полете по этому маршруту должно составить 3 часа 25 минут", - говорится в сообщении.

Прямое авиасообщение Камчатки с Магаданской областью было прервано в начале 2018 года, когда авиакомпания "Аврора" перестала выполнять полеты по данном направлению.

Планируется, что полеты будут совершаться раз в неделю по четвергам самолетами Як-40. Если более 70% мест в воздушном судне будут проданы по направлению в Магадан, самолет полетит напрямую. Стоимость билета Петропавловск- Камчатский - Магадан составляет порядка 22 тыс. рублей в одну сторону. Як-40 способен вместить 21 пассажира и 2,3 тонны коммерческого груза.

"Время в пути составит 2 часа 45 минут. Это основное преимущество данного рейса, до его запуска жители края могли улететь в Магадан только через Хабаровск. Вместе с пересадкой дорога в одну сторону занимала около 17 часов, а стоимость билета составляла порядка 40 тыс. рублей. <…> Мы уверены, что рейс камчатского авиаперевозчика достаточно быстро станет востребованным", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимира Каюмова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край Магаданская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком"
2
Порошенко уверен, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину
3
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
Reuters: Иран заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти
6
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
7
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости