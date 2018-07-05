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Минфин не поддержал идею введения сбора на импортные вина

Экономика и бизнес
5 июля, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Глава департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов считает, что введение такого сбора стало бы нарушением правил ВТО

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министерство финансов России выступило против предложения ввести сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и крепкого алкоголя для поддержки отечественного виноделия. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя ведомства.

"Это нарушение так называемого национального режима для импортной продукции, который предусмотрен правилами ВТО, - сказал изданию глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. - Фискальная нагрузка вне зависимости от ее форм должна быть одинакова для продукции, произведенной в стране, и импортированной".

По его мнению, введение такого сбора стало бы прямым нарушением правил ВТО.

Как сообщала в июне газета "Ведомости", уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением ввести в РФ сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя. Как полагает бизнес-омбудсмен, нововведение поможет собрать до 30 млрд рублей.

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