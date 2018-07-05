"АвтоВАЗ" увеличил продажи автомобилей в I полугодии на 21,1%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в январе - июне 2018 года на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 169,9 тыс. автомобилей, сообщил российский автоконцерн.

Продажи Lada в июне в годовом выражении выросли на 14,6% и составили 31,4 тыс.

Рыночная доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 6 месяцев 2018 года, по собственной оценке компании, составляет не менее 20%, что является лучшим показателем за последние семь лет.

Самой популярной Lada по итогам продаж за полугодие стала Lada Vesta - всего было продано 49,6 тыс. автомобилей.

"АвтоВАЗ" намерен увеличить продажи автомобилей в 2018 году на 12%, до 350 тыс. Производство машин и сборочных комплектов компания намерена увеличить на 13%, до 570,8 тыс. штук. По прогнозу "АвтоВАЗа", российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет в текущем году на 11%, до 1 млн 765 тыс. штук. Компания рассчитывает сохранять свою долю на рынке на уровне около 20%.