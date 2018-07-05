Hyundai в I полугодии увеличила продажи машин в России на 23%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Hyundai в первом полугодии 2018 года увеличила продажи машин в России на 23,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 87 тыс., сообщил журналистам управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицын.

Продажи Hyundai в России в июне 2018 года составили 16,42 тыс. автомобилей, что на 12% превышает результат июня 2017 года.

Самыми популярными автомобилями марки остаются Solaris и Creta - в первом полугодии 2018 года их продано 33,86 тыс. и 33,2 тыс. машин соответственно.

Как отмечают в компании, росту продаж в первом полугодии способствовали программы господдержки. Так по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" было продано 12,5 тыс. машин. В целом доля продаж в кредит с учетом собственных программ компании составила 50,5%.

Калицын добавил, что по итогам 2018 года компания рассчитывает продать в России 179 тыс. автомобилей, что на 13% больше, чем в 2017 году. При этом весь российский авторынок, по оценке Hyundai, составит в 2018 году 1,75 млн штук, увеличившись за год на 10%. "Мы не ждем такого же сильного восстановления рынка как в 2010-2011 году, когда продажи росли на 20-30%", - отметил он. При этом, по словам Калицына, участники рынка "видят сигнал правительства" о том, что при сохранении положительной динамики на авторынке дополнительной господдержки не будет.