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Воробьев: бюджет Подмосковья к 2023-2025 годам может достичь 1 трлн рублей

Экономика и бизнес
5 июля, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По словам главы региона, в следующем году Московская область намерена увеличить бюджет до 700 млрд рублей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Бюджет Московской области в 2019 году планируется увеличить до 700 млрд рублей, а к 2023-2025 годам он может достичь 1 трлн рублей. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в четверг в ходе выступления в Московской областной думе.

"Мы начинали с 454 млрд рублей в 2013 году, в следующем году наша задача приблизиться к 700 млрд рублей. А в 2023-2025 году постараемся взять планку в 1 трлн рублей бюджета области", - сказал губернатор.

Воробьев добавил, что с 2012 по 2017 год внутренний региональный продукт Подмосковья вырос в 1,5 раза и прогнозируется на уровне 4 трлн рублей.

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