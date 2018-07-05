Путин проведет совещание по экономическим вопросам, на котором могут обсудить НДС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание по экономическим вопросам, на котором может быть затронута тема ставки налога на добавленную стоимость (НДС), однако пенсионная реформа обсуждаться не будет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не исключаю, что экспертный обмен мнениями [по ставке НДС] может сегодня состояться у президента", - отметил он. По словам Пескова, в целом на совещании ожидается "сверка часов по вопросам социально-экономического развития".

"Что касается пенсионной реформы - нет, эта тема не будет на повестке дня", - добавил представитель Кремля. По его словам, проработкой пенсионной реформы в администрации президента не занимаются.

"Вся экспертная проработка [этой темы] ведется сейчас в диагонали "парламент - правительство", - добавил Песков.

Говоря о графике Путина на четверг, представитель Кремля также проинформировал, что глава государства встретится с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.