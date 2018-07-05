Ростуризм не видит других проблемных туроператоров на рынке

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ростуризм не видит проблем на рынке выездного туризма в России и призывает россиян не бояться обращаться за услугами туроператоров на фоне проблем у "Натали Турс" и DSBW Tours. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, когда-то эти компании были лидерами, но теперь их доля на рынке очень низкая.

"Если у них возникли сложности, это совершено не означает, что какие-то проблемы возникнут у других. У других компаний их нет. Поэтому мы со всей серьезность говорим, что на рынке проблем нет, мы призываем не бояться приходить и покупать турпродукт у крупных, успешных, удачливых российских туркомпаний", - сказал Сафонов.

На основе "критериев неуспешности" одной туркомпании нельзя делать вывод о том, как это скажется на всем рынке, уверен глава ведомства.

В последние дни сразу несколько туроператоров заявили о проблемах, вынуждающих их прекратить или приостановить свою деятельность. Причем речь идет о компаниях, давно находившихся на туристическом рынке - "Натали Турс" и DSBW-Tours. Первая существует с 1992 года, вторая работала с 1991 года и прекратила свою деятельность 3 июля.

Туроператор "Натали Турс" аннулировал все туры с вылетом с 4 июля по 30 сентября из-за невозможности договориться с принимающими партнерами, но в ближайшее время планирует возобновить продажу путевок на зимний сезон.