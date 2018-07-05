АТОР: доля "Натали Турс" и DSBW на рынке выездных туристических услуг менее 1%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Доля "Натали Турс" и DSBW на рынке выездных туристических услуг менее 1%, делать вывод о тенденциях на рынке на основании ситуации с этими компаниями безосновательно. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Совокупная доля компаний, о которых говорят последнюю неделю СМИ, я имею ввиду "Натали Турс" и DSBW, можно туда присовокупить компанию "Аврора - БГ" - совокупная доля этих компаний составляет менее 1% в общей массе выездного рынка из России. Делать выводы о каких-то тенденциях, проблемах на всем рынке на основании того, что происходит в этих компаниях, непрофессионально и безосновательно", - сказала она.

Ломидзе подчеркнула, что на данный момент АТОР не видит в зоне риска банкротства других туроператоров.

"Чемпионат мира по футболу, на наш взгляд, не повлиял на спрос в этом сезоне", - прокомментировала Ломидзе высказывание главы "Натали Турс" Владимира Воробьева о том, что мундиаль сказался на кризисной ситуации с туроператором.

При этом Ломидзе отметила, что на спрос влияет скачок курса рубля в апреле. "Курс остался достаточно высоким, и это влияет на спрос. Но активно продаются бюджетные туры, стабильно себя чувствует люксовый сегмент. В общей сложности, спрос на выездные направления все равно вырос. Где-то 5%, где-то 15-20%, как в случае с Турцией", - пояснила она.

О ситуации с "Натали Турс"

"Натали Турс" - один из крупнейших российских туроператоров. Он работает с 1992 года и продает путевки туристам в несколько десятков стран.

29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам. При этом сооснователь "Натали Турс" Владимир Воробьев написал в Facebook что в связи с финансовыми разногласиями испанский партнер компании W2Meet остановил сотрудничество с "Натали Турс" и приступил к аннулированию заказов. По его словам, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение этой недели.

4 июля структура туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" сообщила, что аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года. По данным представителя транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, более 1000 клиентов туроператора "Натали Турс", 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек - на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам.