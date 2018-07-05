"Интер РАО" подписало договор о покупке у "Русгидро" 4,915% своих акций

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. АО "Интер РАО Капитал" (дочернее общество ПАО "Интер РАО") и компании группы "Русгидро" подписали договоры купли-продажи в отношении 4,915% акций "Интер РАО", говорится в сообщении "Интер РАО".

Совокупная стоимость сделок составляет 17,2 млрд руб.

На день закрытия сделки основными акционерами ПАО "Интер РАО" будут являться: группа "Роснефтегаз" - 27,63%, группа "ФСК ЕЭС" - 12,24%, АО "Интер РАО Капитал" - 29,42%. Акции в свободном обращении - 30,71%.

На прошлой неделе совет директоров ПАО "Русгидро" одобрил продажу 4,915% от уставного капитала "Интер РАО" по цене 3,3463 руб. за акцию. Согласно материалам "Русгидро", стоимость проданного пакета составит 17,172 млрд руб. "Интер РАО Капитал" выкупит у "Русгидро" 1,944% в "Интер РАО", "Интер РАО ЕЭС" - 2,972%.

Акции "Интер РАО" на закрытии торгов 2 июля стоили 4,07 руб. за бумагу. Таким образом, "Русгидро" продаст пакет в Интер РАО" с дисконтом к рынку.

Ранее совет директоров "Федеральной сетевой компании" (ФСК, входит в "Россети") также одобрил продажу 10% в "Интер РАО" по такой же цене. Покупателями пакета у ФСК стали входящие в "Интер РАО" "Интер РАО Капитал" и ООО "Практика", а также ООО "ДВБ Лизинг". "Интер РАО" выкупила у ФСК 7% своих акций за 24,5 млрд руб. Общая сумма сделки ФСК с акциями "Интер РАО" составила 34,9 млрд руб.

"Интер РАО" ранее сообщала, что может использовать казначейские акции для реализации крупному международному стратегическому инвестору или группе финансовых инвесторов с потенциальным увеличением акций в свободном обращении или иных сделок, направленных на повышение инвестиционной привлекательности.