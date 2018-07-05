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ФАС не получала ходатайств о покупке "Натали Турс"

Экономика и бизнес
5 июля, 14:54 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 5, июля. /ТАСС

Ранее глава компании Владимир Воробьев заявил, что туроператор вел "серьезные переговоры с двумя крупными группами компаний из ОАЭ" и инвесторами из России

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КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба не получала ходатайств о покупке туроператора "Натали Турс", который накануне признался, что испытывает кризис ликвидности и ищет покупателя, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев журналистам в Красноярске.

Одобрение ФАС - необходимое условие продажи компании, которая, по словам ее главы Владимира Воробьева, ищет инвестора не первый год. Воробьев заявил в среду, что последний год компания вела "очень серьезные переговоры с двумя крупными группами компаний из ОАЭ" и инвесторами из России.

"Мне ничего не известно о таких обращениях (потенциальных покупателей туроператора)", - сказал Артемьев.

В среду, 4 июля, "Натали Турс", один из крупнейших российских туроператоров, отменил все туры, проданные на период с 4 июля по 30 сентября, и сообщил, что задолжал партнерам и кредиторам несколько миллионов долларов.

По данным представителя транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, возврата денег по отмененным чартерным программам ожидают более 1000 клиентов туроператора.

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