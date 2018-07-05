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Госдума запросит в Минэнерго информацию о мерах по устранению недолива топлива на АЗС

Экономика и бизнес
5 июля, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ранее Федерация автовладельцев России в своем исследовании сообщила о недоливе бензина на 76% станций

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума проголосовала за принятие протокольного поручения комитету нижней палаты парламента по энергетике запросить в Минэнерго и Роспотребнадзоре информацию о планируемых мероприятиях и механизмах, направленных на устранение возможности недолива топлива на АЗС. Инициаторами поручения стала группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

"С начала года, по данным Росстата, цены на топливо в среднем выросли на 7,3% на бензин и на 7,9% на дизель, при этом в некоторых регионах цены на бензин выросли более чем на 10%. Очевидно, что подорожание топлива отразится на всей экономике и повлечет ускорение инфляции", - говорится в тексте поручения.

В связи с участившимися жалобами автовладельцев на недобросовестность АЗС Федерацией автовладельцев России был проведен мониторинг фактически залитого в бак топлива АИ-92 и АИ-95 на 34 АЗС в 13 субъектах РФ, отмечается в тексте поручения. В результате мониторинга недолив (расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным топливом) выявлен на 76% АЗС, среди вертикально интегрированных компаний - на 20%, среди федеральных и крупных региональных сетей - на 81% АЗС, и на всех проверенных мелкосетевых и частных АЗС - такие данные приводятся авторами поручения. Кроме того, качество топлива АИ-95 также не соответствует техническому регламенту по своему химическому составу, говорится в тексте поручения.

В связи с этим комитет запросит у Минэнерго и Роспотребнадзора данные о наличии нормативно-правовых актов, устанавливающих методику определения фактически залитого топлива в бак, а также о количестве и результатах проведенных за три года проверок АЗС в части качества и количества реализуемого топлива в целом по РФ и по субъектам РФ.

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