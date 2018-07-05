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Участок СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе могут запустить осенью

Экономика и бизнес
5 июля, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Власти ожидают, что открытие отрезка улучшит условия движения транспорта в районах Головинский, Коптево и Тимирязевский

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе откроется осенью текущего года, сообщает в четверг пресс-служба столичного стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина

"Движение по участку Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируется запустить осенью этого года", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Марата Хуснуллина, открытие этого отрезка магистрали улучшит условия движения транспорта на дорогах районов Головинский, Коптево и Тимирязевский. "Запуск движения по этому участку позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на Ленинградское шоссе, Дмитровское и Коровинское шоссе, а также Большую Академическую улицу и всю северную часть МКАДа", - приводит пресс-служба слова Хуснуллина.

Общая протяженность дорог на новом участке составит около 10,7 км. В этой части СВХ построены путепровод через соединительную ветку железной дороги, очистные сооружения и подземный пешеходный переход.

Северо-Восточная хорда - трасса протяженностью около 35 км, которая обеспечит диагональную связь между севером, востоком и юго-востоком столицы, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо, МКАД и вылетные магистрали. Хорда пройдет от новой трассы М11 "Москва-Санкт-Петербург" до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы). Она соединит крупные магистрали: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

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