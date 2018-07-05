Siemens надеется продолжить работу с "Силовыми машинами" в СП по производству турбин

ГРОЗНЫЙ, 5 июля. /ТАСС/. Немецкий концерн Siemens рассчитывает продолжить работу с "Силовыми машинами" Алексея Мордашова в совместном проекте по производству газовых турбин в Ленинградской области, сообщил журналистам глава Siemens в России Дитрих Мёллер.

В мае Мордашов в интервью агентству Reuters сообщил, что допускает выход из совместного предприятия после подпадания "Силовых машин" под санкции США из-за поставки газовых турбин, произведенных СП, в Крым.

"Мы слышали о таких объявлениях и находимся на самом деле в хорошем, в командном духе с "Силовыми машинами". Я уверен, что мы продолжаем эту успешную работу", - заявил Мёллер в четверг.

Завод "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) был запущен летом 2015 года. Он занимается сборкой турбин производства Siemens мощностью от 60 до 307 МВт. Немецкому концерну принадлежит 65% СП, "Силовым машинам" - 35%.

В апреле Мордашов попросил у правительства 7,5 млрд руб. на разработку "Силовыми машинами" российских газовых турбин большой мощности, которые могли бы заменить продукцию Siemens.

Уровень локализации энергооборудования

Siemens рассчитывает за год-два увеличить уровень локализации энергооборудования до 90% с текущих 60%, чтобы получить возможность участвовать в новой программе модернизации российских энергетических мощностей, сообщил Мёллер.

"Мы достигли уже уровня локализации примерно 60% - это не так далеко от 90%, которые требуется (условиями новой программы модернизации в РФ, прим. ТАСС). Мы уверены, что мы можем предлагать для программы модернизации самые эффективные газовые турбины", - сказал он.

"Я думаю, что это занимает определенное время - год-два", - добавил Мёллер.

Siemens в рамках контракта с "Газпром энергохолдингом" поставил на Грозненскую ТЭС два комплекта газотурбинного оборудования, произведенного СП с "Силовыми машинами" - "Сименс Технологии Газовых Турбин". Локализация поставленного в Грозный энергетического оборудования (газовая турбина и генератор) достигла 60%.

"Впереди новая программа - ДПМ-2 (программа предоставления мощности,предполагающая возврат инвестиций с гарантированной доходностью, прим.ред.), и там как раз условия локализации довольно жесткие, поэтому для нас производство этой турбины - важный шаг", - сказал глава Siemens в России.

В июне Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства, утверждающий механизм привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций, правила отбора энергообъектов на реконструкцию и их объем. Локализация ряда оборудования для установки на проектах, попавших в программу, по этому распоряжению должна составлять от 90%.

Siemens нужна востребованность

Мёллер отметил, что Siemens рассматривает увеличение локализации до 90% в производстве наиболее востребованной в России турбины SGT 2000Е, локализация которой сейчас доведена до 60%. Также обсуждается увеличение локализации и турбин других классов, таких как SGT 4000F и Н 100. Росту локализации турбинного оборудования в России, произведенного Siemens, будет способствовать открытие цеха ремонта и сервисного обслуживания лопаток (одна из комплектующих газовой турбины). В дальнейшем Siemens не исключает возможности наладить в России производство лопаток для газовых турбин, которые в настоящее время импортируются.

"Доказательство, что Siemens это (увеличить локализацию энергооборудования, прим. ТАСС) может - это производство поездов на базе завода "Уральские локомотивы", Там мы достигли локализации "Ласточек" примерно на 85%", - сказал он.

Для повышения локализации энергетического оборудования Siemens нужна уверенность в востребованности произведенного оборудования: "Достаточно долгосрочных заказов. Если мы уверены, что будут поставки как газовых турбин так и генераторов, то Siemens способен инвестировать, открыт, у нас и средства есть, каких-то ограничений по трансферту технологий нет", - заявил Мёллер.

При этом глава "Газпром энергохолдинга" Денис Фёдоров отметил, что одного только заказа ГЭХ для повышения локализации турбин недостаточно.