Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил обеспечить к 2024 году рост валового сбора пшеницы до 32 млн тонн

Экономика и бизнес
5 июля, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства должны быть подготовлены до 1 января 2019 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2024 году рост валового сбора отечественной пшеницы не ниже 32 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по развитию зернового комплекса и хлебопекарной промышленности.

Соответствующие поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства должны быть подготовлены до 1 января 2019 года. "Обеспечить внесение изменений <...> в госпрограмму развития сельского хозяйства, предусматривающих для повышения пищевой ценности сортов хлеба массового потребления увеличение к 2024 году валового сбора отечественной сильной и ценной по качеству пшеницы не ниже 32 млн тонн", - говорится в документе.

Кабмину также необходимо в этих поправках установить целевые индикаторы по всему жизненному циклу производства зерна и продуктов его переработки. Также Путин поручил разработать и внедрить механизм автоматизированного прогнозирования развития зернового комплекса, а также схему рационального размещения объектов производства, хранения, транспортировки и переработки зерна для обеспечения устойчивого спроса на такую продукцию. Помимо этого правительство должно будет определить меры по стимулированию внедрения в производство научных разработок, в том числе в области селекции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
5
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
6
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости