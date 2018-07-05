Путин поручил обеспечить к 2024 году рост валового сбора пшеницы до 32 млн тонн

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2024 году рост валового сбора отечественной пшеницы не ниже 32 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по развитию зернового комплекса и хлебопекарной промышленности.

Соответствующие поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства должны быть подготовлены до 1 января 2019 года. "Обеспечить внесение изменений <...> в госпрограмму развития сельского хозяйства, предусматривающих для повышения пищевой ценности сортов хлеба массового потребления увеличение к 2024 году валового сбора отечественной сильной и ценной по качеству пшеницы не ниже 32 млн тонн", - говорится в документе.

Кабмину также необходимо в этих поправках установить целевые индикаторы по всему жизненному циклу производства зерна и продуктов его переработки. Также Путин поручил разработать и внедрить механизм автоматизированного прогнозирования развития зернового комплекса, а также схему рационального размещения объектов производства, хранения, транспортировки и переработки зерна для обеспечения устойчивого спроса на такую продукцию. Помимо этого правительство должно будет определить меры по стимулированию внедрения в производство научных разработок, в том числе в области селекции.