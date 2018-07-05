Рост цен на продовольствие в СЗФО из-за повышения НДС пока не зафиксирован

ПСКОВ, 5 июля. /ТАСС/. Стоимость продуктов питания в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) пока остается прежней, несмотря на прогнозы экспертов о том, что инициатива правительства повысить налог на добавленную стоимость (НДС) приведет к росту инфляции. Об этом корреспонденту ТАСС заявили руководители управлений ФАС в Псковской и Архангельской областях, а также в Республике Карелия.

3 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС с 18% до 20%. Эксперты полагают, что это может привести к росту цен, увеличению стоимости услуг, а также тарифов на коммунальные услуги.

"Роста цен на продукты в настоящее время в регионе мы не отмечаем", - сообщил ТАСС руководитель УФАС по Архангельской области Денис Бугаев. Никаких обращений и жалоб на дорожающее продовольствие не поступало и в карельское управление ФАС. Цены в магазинах Псковской области тоже не выросли. Об этом сказала ТАСС руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

"Пока не зафиксировано повышений, поставки в торговых сетях еще старые, - сказала Милонаец. - Сразу в одночасье мы не получим роста цен. Если [повышение НДС] и отразится на ценах, то в новых контрактах, которые будут заключаться на новый период".

В беседе с корреспондентом ТАСС депутат Госдумы, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Козловский заявил, что повышение НДС, по его мнению, не скажется на стоимости продуктов. "Не думаю, что повышение НДС будет влиять на рост цен, для населения это не будет заметно. Социально- значимые товары, продукты питания, они же по льготной ставке НДС идут, поэтому [принимаемый законопроект о повышении НДС] их не затронет в принципе", - сказал депутат Госдумы.

Как сообщалось ранее, Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму законопроект о повышении с 2019 года НДС до 20% с 18%. При этом предлагается сохранить льготные ставки НДС в 10% и 0%. По расчетам Минфина, нововведение принесет бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год.

Ранее замглавы Минфина Илья Трунин заявлял, что повышение НДС не затронет социально-значимые товары - многие продукты питания и лекарства, на которые действуют пониженные льготные ставки НДС. Именно такие товары составляют основную часть потребительской корзины большинства россиян.