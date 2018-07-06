Греф не ожидает новых мировых финансовых кризисов в ближайшем будущем

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что сейчас миру не грозит новый глобальный финансовый кризис, однако на эту тему много спекуляций. Об этом Греф заявил журналистам в кулуарах международного конгресса по кибербезопасности.

"Я не ожидаю никаких глобальных срывов сейчас. Я считаю, что на эту тему много спекуляций", - сказал Греф на вопрос о возможности повторения глобальных финансовых кризисов.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) назвал мировой финансовый кризис 2008 года худшим в современной истории. Его возникновение обычно связывают с рядом факторов: общей цикличностью экономического развития, ипотечным кризисом и высокими ценами на сырьевые товары, в том числе нефть. Одной из главных причин стал кризис на ипотечном рынке США в 2007 году.