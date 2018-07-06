Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Греф не ожидает новых мировых финансовых кризисов в ближайшем будущем

Экономика и бизнес
6 июля, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Однако на эту тему много спекуляций, отметил глава Сбербанка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что сейчас миру не грозит новый глобальный финансовый кризис, однако на эту тему много спекуляций. Об этом Греф заявил журналистам в кулуарах международного конгресса по кибербезопасности.

"Я не ожидаю никаких глобальных срывов сейчас. Я считаю, что на эту тему много спекуляций", - сказал Греф на вопрос о возможности повторения глобальных финансовых кризисов.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) назвал мировой финансовый кризис 2008 года худшим в современной истории. Его возникновение обычно связывают с рядом факторов: общей цикличностью экономического развития, ипотечным кризисом и высокими ценами на сырьевые товары, в том числе нефть. Одной из главных причин стал кризис на ипотечном рынке США в 2007 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Греф, Герман Оскарович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери инвалида о продаже психотропов
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Песков не подтвердил, что вывод проиранских сил из САР будет темой встречи Путина и Трампа
5
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
6
Секта "Аум Синрикё". Досье
7
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!