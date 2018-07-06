Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росатом представит уникальные цифровые продукты на выставке ИННОПРОМ

Экономика и бизнес
6 июля, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Например, госкорпорация подготовила для ознакомления цифровую платформу Multi-D, созданую для управления полным жизненным циклом атомных станций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" представит цифровые продукты на IX международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Росатома.

"Росатом будет представлен объединенным стендом, на котором будут демонстрироваться продукты новых направлений бизнеса, собственные цифровые разработки для рынка, а также интерактивный каталог продукции предприятий атомной отрасли", - сказал представитель пресс-службы.

Участники выставки смогут познакомиться с уникальным продуктом Росатома Multi-D - цифровой платформой, созданной для управления полным жизненным циклом атомных станций и процессом капитального строительства сложных инженерных объектов. Специалисты Росатома представят систему математического моделирования для физических процессов аэро-, гидро- и газодинамики, теплопереноса и расчетов прочности "Логос". Эта система уже сегодня используется не только на предприятиях атомной отрасли, но и в авиа- и автомобилестроительной и ракетно-космической промышленности.

Еще одна разработка, представленная на ИННОПРОМ, - комплекс программного обеспечения "Цифровое предприятие", который предназначен для управления полным жизненным циклом производства как крупных холдингов и госкомпаний, так и средних предприятий. В Росатоме отметили, что это единственная защищенная, информационно безопасная, импортонезависимая отечественная система, сертифицированная для работы с продукцией и документами, имеющими гриф "совершенно секретно".

Также Госпокорпорация "Росатом" представит высокозащищенные центры обработки данных (ЦОДы), ветроэнергетические установки, 3D-принтер для печати металлическими материалами и другие инновационные технологии.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика". Два года назад Китай был страной - партнером России на ИННОПРОМе, в этом году им станет Республика Корея.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018 Свердловская область
Страны
Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД отменило постановление о возбуждении дела против матери инвалида о продаже психотропов
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Песков не подтвердил, что вывод проиранских сил из САР будет темой встречи Путина и Трампа
5
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
6
Секта "Аум Синрикё". Досье
7
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!