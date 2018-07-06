Росатом представит уникальные цифровые продукты на выставке ИННОПРОМ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" представит цифровые продукты на IX международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Росатома.

"Росатом будет представлен объединенным стендом, на котором будут демонстрироваться продукты новых направлений бизнеса, собственные цифровые разработки для рынка, а также интерактивный каталог продукции предприятий атомной отрасли", - сказал представитель пресс-службы.

Участники выставки смогут познакомиться с уникальным продуктом Росатома Multi-D - цифровой платформой, созданной для управления полным жизненным циклом атомных станций и процессом капитального строительства сложных инженерных объектов. Специалисты Росатома представят систему математического моделирования для физических процессов аэро-, гидро- и газодинамики, теплопереноса и расчетов прочности "Логос". Эта система уже сегодня используется не только на предприятиях атомной отрасли, но и в авиа- и автомобилестроительной и ракетно-космической промышленности.

Еще одна разработка, представленная на ИННОПРОМ, - комплекс программного обеспечения "Цифровое предприятие", который предназначен для управления полным жизненным циклом производства как крупных холдингов и госкомпаний, так и средних предприятий. В Росатоме отметили, что это единственная защищенная, информационно безопасная, импортонезависимая отечественная система, сертифицированная для работы с продукцией и документами, имеющими гриф "совершенно секретно".

Также Госпокорпорация "Росатом" представит высокозащищенные центры обработки данных (ЦОДы), ветроэнергетические установки, 3D-принтер для печати металлическими материалами и другие инновационные технологии.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика". Два года назад Китай был страной - партнером России на ИННОПРОМе, в этом году им станет Республика Корея.