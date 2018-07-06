Минсельхоз будет расширять список предприятий Белоруссии, поставляющих молоко в Россию

БРУСЛАНОВКА /Липецкая область/, 6 июля. /ТАСС/. Минсельхоз продолжает работу по расширению списка белорусских предприятий, имеющих право на поставки молочной продукции в Россию. Об этом в ходе проведения Всероссийского дня поля в Липецкой области журналистам сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"Мы ведем работу и по открытию точек, как только согласовываем качество той продукции, которая поставляется с этих производств", - сказал он.

Министр отметил, что представители Минсельхоза находятся в регулярном контакте с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, и с представителями правительства.

Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать "небезопасная молочная продукция". Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии 9 июня согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 г. 22 июня Россельхознадзор утвердил перечень из шести белорусских компаний, имеющих право на поставки молочной продукции в Россию.